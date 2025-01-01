Зеленський доручив розпочати експорт української зброї з листопада

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.
Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив під час зустрічі з урядовцями.
"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", - наголосив президент.
За словами глави держави, міністр оборони України Денис Шмигаль має до кінця року організувати виконання всіх завдань щодо виробництва та постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та далекобійних безпілотників.
“На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави”, – зазначив Зеленський.
Зауважимо, Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дрон