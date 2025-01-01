Рівне:

Військовий юрист

Зеленський доручив розпочати експорт української зброї з листопада

Війна з московитами 29-жов, 2025, 07:439 prov 0
Президент України Володимир Зеленський доручив  уряду у листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.
Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив під час зустрічі з урядовцями.
"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", - наголосив президент. 
За словами глави держави, міністр оборони України Денис Шмигаль має до кінця року організувати виконання всіх завдань щодо виробництва та постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та далекобійних безпілотників. 
“На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави”, – зазначив Зеленський.
Зауважимо, Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дрон
Схожі новини
Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
Війна з московитами / Україна і світ

Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки

Український дрон, який може долати три тисячі кілометрів, пройшов випробування – Зеленський
Головна / Війна з московитами

Український дрон, який може долати три тисячі кілометрів, пройшов випробування – Зеленський

Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів
Війна з московитами / Україна і світ

Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів

Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
Головна / Війна з московитами / Політика

Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі

Зеленський доручив "розширити географію" ударів углиб РФ
Війна з московитами

Зеленський доручив "розширити географію" ударів углиб РФ

Створення та просування сайтів Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору