Сили безпілотних систем ЗСУ атакували у глибині Росії п'ять підстанцій

Підрозділи Сил безпілотних систем провели успішну операцію у ніч на неділю, 2 листопада.
Українські війська уразили п'ять підстанцій в глибині Російської Федерації. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді повідомив в Telegram-каналі.
Генеральний штаб ЗСУ маж намір оголосити про результати роботи СБС по стратегічних об?єктах в РФ після дорозвідки.
"Якщо у кВ (кіловольт), то 500,500,500... Протягом ночі, що минула, птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна з них- сумісними зусиллями з ССО", - написав він.
Невідомі дрони знову масовано атакували Росію у ніч на 2 листопада. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися російських загарбників щонайменше з кількох регіонів РФ.
Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.
Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, відреагував він події. Він розповів, що вночі у росіян "підгоріла енергетика".
"Наприклад, підстанція 110 кВ на Курщині, ТЕЦ в Орлі, тягова підстанція 220 кВ у Липецькій області, і не тільки. Так буває", - заявив Коваленко у Telegram-каналі.
У ніч на 1 листопада російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Заявляють про збиття 98 дронів у десяти областях, включно з Москвою. Атака тривала з 23:00 31 жовтня до 7:00 1 листопада, як заявили у Міноборони РФ.
