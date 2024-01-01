Сухаревський повідомив про наявність в України лазерної зброї та використання дрона-"матки"

В України на сьогодні є лазерна зброя, її назва – "Тризуб", а також розвивається проєкт із застосування дрона-"матки" з двома FPV, повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.
"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - сказав він під час звернення до учасників конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю”, організованої аналітичним центром We Build Ukraine.
За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер. "Він справді працює, він справді є", - наголосив він.
Окремо він звернув увагу на розвиток дронів-"матки", які несуть легкі ударні дрони.
"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - зазначив полковник.
Як зазначив Сухаревський, масштабування цього проєкту - один із найперспективніших елементів у його роботі.
Говорячи загалом про Сили безпілотних систем, командувач зазначив, що "нам неповних шість місяців", і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, "які закривають компонент повітря, землю і воду". За його словами, угруповання СБС працює на всій лінії фронту.
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