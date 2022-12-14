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Атака дронів на Київ: пошкоджено дві адмінбудівлі в Шевченківському районі

Війна з московитами 14-дек, 2022, 08:359 prov 0
КИЇВ. 14 грудня. Уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.
Цитата
“В районі столиці силами ППО збито 10 „Шахедів“. За попередньої інформацією уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Шевченківському районі.
Згодом Кличко повідомив, що у Київській області та над столицею ППО сьогодні збила загалом уже 10 “шахедів”.
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