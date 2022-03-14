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Система ППО Києва міцнішає з кожним днем. Ворог розуміє, що над містом краще не літати, - голова ВА Жирнов

Війна з московитами 14-мар, 2022, 18:179 prov 0
Система ППО Києва поповнюється та міцнішає з кожним днем.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Наразі ППО в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці", - зауважив він.
За словами Жирнова, з кожним днем ця система поповнюється та міцнішає.
"Ви можете це відслідкувати за кількістю розгромленої ворожої авіації та ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи в кожному районі та кожному кварталі", - додає глава військової адміністрації столиці. 
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