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Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення 9 ворожих літаків у Криму

Головна / Війна з московитами 10-авг, 2022, 11:299 prov 11
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев’яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє командування ПС ЗСУ, передає УНН.Цитата
"Саки. Мінус дев'ять літаків окупантів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Після вчорашніх вибухів на аеродромі в тимчасово окупованому Криму втрати російських окупантів зросли на 9 літаків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У ПС ЗСУ зауважили, що після вибухів на аеродромі в Криму "акту відплати" у вигляді повітряних ракетних ударів від російських окупантів вночі не було. 
Джерело: УНН
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