Зеленський записав відео з Куп'янська, де військові РФ потрапили до оточення

Війна з московитами / Актуально 13-гру, 2025, 07:509 prov 203
Президент Володимир Зеленський побував на Куп'янському напрямку, записав відео біля напівзруйнованої стели міста і привітав Сухопутні війська з їхнім днем.
Джерело:глава держави в соцмережах, ?pravda.com.ua.???
Пряма мова:"Сьогодні – Куп?янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп?янськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто б?ється тут, всім, хто знищує окупанта.
Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці".
Деталі:Як відомо, 12 грудня відзначається День Сухопутних військ України.
Що передувало:Російські окупанти з жовтня періодично заявляють про нібито окупацію Куп'янська на Харківщині. Водночас українські війська продовжують утримувати місто.
2 грудня лідер Кремля Володимир Путін гучно "запросив" іноземних журналістів, включаючи українських, відвідати Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито показати контроль РФ над цими містами.
12 грудня стало відомо, що Сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили російське угруповання в місті.
