Зеленський відповів на заяву США щодо мобілізації юнаків з 18 років і «повного спорядження» новобранців

Україна не має компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів, тому треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад, наголосив президент Володимир Зеленський. Таким чином глава держави відповів на заяву представника Держдепартаменту США Метью Міллера про те, якщо влада знизить мобілізаційний вік до 18 років, то усіх новобранців забезпечать повним спорядженням.
«У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – написав він у соцмережі Х.
Голова держави зазначив, що «пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні». Він наголосив, що «метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах».
«Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо», – підкреслив Зеленський.
Президент додав, що «це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир».
Зеленський також написав, що «Америка здатна досягати надзвичайних результатів. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру».
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