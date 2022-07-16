Рівне:

Створення та просування сайтів

Спокійних ночей після ракет по Вінниці у росіян вже не буде – Зеленський

Головна / Війна з московитами / Політика 16-июл, 2022, 10:429 prov 4
Російські окупанти будуть відповідати за удари по Вінниці та інших містах України. Збройні сили України обов'язково це забезпечать.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців. Глава держави відреагував на оголошення Єврокомісії про зміст нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що жорсткі європейські санкції повинні бути відповіддю на російські ракетні удари по містам України.
"Свою частину відповіді обов'язково забезпечать ЗСУ. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб вбивці відповідали за скоєне", - наголосив Зеленський.
Інформаційне агентство ASPI
Схожі новини
Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії, - Зеленський
Війна з московитами

Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії, - Зеленський

"Позиція України чітка і незмінна - кожен злочинець відповість" - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Головна / Війна з московитами / Актуально

"Позиція України чітка і незмінна - кожен злочинець відповість" - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Зеленський: Підтримати свободу повинні й політики. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС і Великої сімки
Головна / Війна з московитами

Зеленський: Підтримати свободу повинні й політики. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС і Великої сімки

Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершення війни до зими – The Guardian
Головна / Війна з московитами

Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершення війни до зими – The Guardian

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті
Війна з московитами / Україна і світ

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору