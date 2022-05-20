"Позиція України чітка і незмінна - кожен злочинець відповість" - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати», – про це наголосив Президент України Володимир Зеленський і оприлюднив чергові фото злочинів російських військових на територіїх України.

Президент України Володимир Зеленський невтомно доносить правду світу про злочини рашистів та їх сателітів - 5-х колонок і черговий раз наголосив, що буде притягнутий до відповідальності кожен злочинець та їх посіпаки.

За його словами, "кожен російський злочинець та їх посібники повинен й обов?язково буде притягнутий до відповідальності.

"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.



