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"Позиція України чітка і незмінна - кожен злочинець відповість" - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Головна / Війна з московитами / Актуально 20-май, 2022, 08:079 swet 17
«Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати», – про це наголосив Президент України Володимир Зеленський і оприлюднив чергові фото злочинів російських військових на територіїх України.
Президент України Володимир Зеленський невтомно доносить правду світу про злочини рашистів та їх сателітів - 5-х колонок і черговий раз наголосив, що буде притягнутий до відповідальності кожен злочинець та їх посіпаки.
 За його словами, "кожен російський злочинець та їх посібники повинен й обов?язково буде притягнутий до відповідальності.
"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Виступ Президента В. Зеленського 
 
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