Євросоюз схвалив рішення про надання Україні €90 млрд допомоги

Лідери Європейського союзу ухвалили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Позика буде забезпечена бюджетним резервом Євросоюзу, а не замороженими активами рф.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", – написав Кошта.

"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", – зазначив він у соцмережі Х.

«Було так багато питань щодо репараційного кредиту (кредиту коштом заморожених активів — ред.), що нам довелося перейти до Плану Б. Раціональність перемогла. ЄС уникнув хаосу та розколу і залишився єдиним», — сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта у соцмережі X, пише Рубрика Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.За словами Мерца, Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.Кошта заявив про позику з бюджету ЄС, вказує Reuters. Лідери також надали Європейській комісії мандат продовжувати роботу над так званим репараційним кредитом на основі заморожених активів. Поки що цей варіант виявився непрацездатним, передусім через опір Бельгії, де зберігається основна частина активів.Ідея запозичень ЄС також спочатку здавалася непрацездатною, оскільки вона вимагає одностайності, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти неї. Проте Угорщина, Словаччина та Чехія все ж погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.Лідери ЄС заявили, що російські активи в ЄС, загалом 210 мільярдів євро, залишатимуться замороженими, доки москва не виплатить Україні воєнні репарації. Якщо ж росія цього не зробить, Україна зможе використати ці гроші для погашення кредиту.

Що відомо про репараційну позику

Нагадаємо, що Захід шукає юридично витончене рішення, як змусити росію платити за війну – Євросоюз схиляється до механізму репараційної позики, що дозволить спрямувати заморожені активи рф на допомогу Україні без їх формальної конфіскації.

Раніше Financial Times. повідомляло, що Євросоюз готує схему репараційних кредитів для України на суму 170 млрд євро. В їхню основу хочуть покласти заморожені російські активи в Euroclear.Кабінет міністрів України прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету 2026 року за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерелаіз них поки що не визначено.Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що у наступному році найімовірнішим джерелом18 грудня дипломати держав Європейського Союзу дійшли до попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.