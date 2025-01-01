Зняття з розшуку за Toyota Highlander: на Рівненщині посадовцю ТЦК та СП повідомлено про підозру

За даними слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП організував схему одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаного.
Посадовець ТЦК на Рівненщині потрапив у поле зору правоохоронців. Йому повідомили про підозру. За зняття з розшуку військовозобов’язаного він зажадав неправомірну вигоду.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора України.За зняття чоловіка з розшуку в реєстрі «Оберіг» та забезпечення його непризову під час загальної мобілізації через підлеглого посередника вимагали оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску. Сума неправомірної вигоди становила 12 тисяч доларів США. Частину коштів, за версією слідства, посадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, однак фактично ним користувався підозрюваний.
Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі епізоди протиправної діяльності задокументовані правоохоронними органами.
За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 2 мільйони гривень. Також перевіряється можлива причетність інших працівників ТЦК та СП.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.