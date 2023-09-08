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ДБР повідомило про підозру старості округу та правоохоронцю з Рівненщини, які організували схему уникнення мобілізації військовозобов’язаними

Рівненська область / Новини регіону 18-вер, 2024, 07:599 prov 0
Працівники ДБР повідомили про підозру старості одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевому правоохоронцю, які організували заробіток на ухилянтах.
Староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.
Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання «клієнти» уникали мобілізації.
«Послуга» коштувала у середньому  100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.
Схема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано «на гарячому» правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.
Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.
Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб, одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости. 
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.
Джерело.
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