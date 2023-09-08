ДБР повідомило про підозру старості округу та правоохоронцю з Рівненщини, які організували схему уникнення мобілізації військовозобов’язаними

Працівники ДБР повідомили про підозру старості одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевому правоохоронцю, які організували заробіток на ухилянтах.Староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання «клієнти» уникали мобілізації.«Послуга» коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.Схема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано «на гарячому» правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб, одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости.Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.