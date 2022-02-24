Правоохоронці перекрили черговий канал втечі ухилянтів до Європи

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що схему втечі з країни організували четверо жителів Рівненщини. Один з них – директор транспортного підприємства, яке надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень, а відтак має доступ до ІС «Шлях».
Зловмисники підшуковували клієнтів мобілізаційного віку, вносили їх відомості до інформаційної системи під виглядом водіїв підприємства, а також проводили детальні консультації щодо особливостей перетину кордону.
Водіїв-ухилянтів на мікроавтобусах фірми ділки скеровували на різні пункти пропуску, автівки клієнти лишали в заздалегідь обумовлених місцях на території Польщі.
За свої послуги брали до 1000 доларів США з особи. Наразі вже встановлено 8 військовозобов’язаних, які незаконно виїхали за межі України через фірму фігуранта.
Усім 4 чоловікам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.
Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області та за сприяння Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.