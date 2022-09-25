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У Рівному судитимуть організатора каналу втечі за кордон військовозобов’язаних чоловіків

Рівненська область / Новини регіону 10-січ, 2024, 09:379 prov 247
Рівненською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річного уродженця Рівненської області, якому інкримінують незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 332 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, використовуючи свою транспортну фірму, вносив дані «клієнтів» до ІС «Шлях» під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.
Зловмисник детально інструктував чоловіків щодо особливостей перетину кордону, скеровував їх на різні пункти пропуску, підшуковував для своєї діяльності різні авто та організовував повернення до України транспортних засобів, якими виїжджали ухилянти.
Загалом обвинувачений незаконно переправив до країн Європи 11 військовозобов’язаних осіб, які насправді були фіктивно працевлаштовані та не мали законних підстав для перетину державного кордону України під час воєнного стану.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України та УМП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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