Рівнянина підозрюють у переправленні до Польщі трьох військовозобов’язаних чоловіків

Прокурори Рівненської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).Під час досудового розслідування встановлено, що 23-річний рівнянин, достовірно знаючи про заборону на виїзд з країни військовозобов’язаних чоловіків, у кінці жовтня-на початку листопада знайшов трьох осіб, яких зобов’язався перевезти до Польщі. За версією чоловіків, вони їхали в Європу по автомобілі, а детальні консультації з перетину кордону їм надавав перевізник. Проте, на пункті пропуску їх затримали інспектори прикордонної служби, оскільки в чоловіків не виявилось правових підстав для перетину державного кордону України.Перевізнику-консультанту вже повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУ НП в області.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.