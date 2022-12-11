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Рівнянина підозрюють у переправленні до Польщі трьох військовозобов’язаних чоловіків

Рівненська область / Новини регіону 31-дек, 2022, 09:289 prov 0
Прокурори Рівненської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Під час досудового розслідування встановлено, що 23-річний рівнянин, достовірно знаючи про заборону на виїзд з країни військовозобов’язаних чоловіків, у кінці жовтня-на початку листопада знайшов трьох осіб, яких зобов’язався перевезти до Польщі. За версією чоловіків, вони їхали в Європу по автомобілі, а детальні консультації з перетину кордону їм надавав перевізник. Проте, на пункті пропуску їх затримали інспектори прикордонної служби, оскільки в чоловіків не виявилось правових підстав для перетину державного кордону України.  
Перевізнику-консультанту вже повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУ НП в області.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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