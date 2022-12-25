3200 доларів США за виїзд військовозобов’язаного - правоохоронці перекрили чергову схему втечі з країни

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).Під час досудового розслідування встановлено, що житель Житомирської області зі спільниками за 3200 доларів США організував переправлення військовозобов’язаного жителя Здолбунова через державний кордон України, виготовивши документи, які надають право виїзду за кордон. За свої послуги чоловік взяв 20 тис. грн авансу, решту грошей «клієнт» відправив коли вже були готові документи, які виконавець надсилав замовнику поштою.Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта провадження виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.Чоловікові вже повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування проводять слідчі ВП №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП ГУ НП в області, за оперативного супроводу Управління СБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.