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Мешканці Чопа обрали запобіжний захід за підозрою в незаконному переправленні військовозобов’язаного до Словаччини

Новини регіону / Закарпатська область 03-ноя, 2022, 17:339 prov 0
За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури 32-річній мешканці Чопа повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Слідчим суддею їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення майже 100 тис. грн застави.
Встановлено, що підозрювана за грошову винагороду організовувала незаконний перетин кордону для чоловіків, яким у період дії воєнного стану заборонено виїжджати за межі України. Вона проводила громадян до визначеного місця поблизу ділянки кордону поза межами пропускних пунктів і надавала вказівки щодо подальшого маршруту.
Минулого тижня жінка таким чином намагалася переправити військовозобов’язаного до Словаччини, однак була викрита співробітниками Чопського прикордонного загону на відстані близько ста метрів від кордону. Попередньо вона встигла одержати оплату в розмірі 750 євро.
Подальше розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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