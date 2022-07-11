Намагався перетнути кордон із двома «ухилянтами» за шторкою у багажному відділенні автомобіля

На Закарпатті співробітники органів прокуратури продовжують працювати над виявленням і притягненням до кримінальної відповідальності осіб, які у період воєнного стану організовують незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаних. Днями кільком підозрюваним у вчиненні такого правопорушення з корисливих мотивів () обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із визначенням застави.Так, за доводами прокуроравзято під варту мешканця Тячівщини із можливістю внесення майже 50 тис. грн застави. Слідством встановлено, що чоловік намагався перетнути кордон із двома «ухилянтами». Трапилося це наприкінці червня на КПП «Ужгород - Вишнє Нємецьке». Вік підозрюваного давав йому право виїжджати за межі України, а от пасажирів закарпатець приховав за шторкою у багажному відділенні автомобіля. Такі послуги з незаконного перетину держкордону він оцінив у 2500 доларів з людини. Наразі досудове розслідування триває.Факт організації незаконного перетину кордону розслідують і за процесуального керівництва Рахівського відділу. На початку квітня поточного року поблизу г. Піп Іван прикордонники виявили групу з 4-х осіб, які намагалися дістатися Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. Правоохоронці встановили, що організатором злочину може бути 42-річний мешканець Рахова. За 1700 доларів США з особи він погодився сприяти чоловікам призовного віку у протиправному перетині держрубежу. Для цього залучив двох знайомих, котрі повинні були провести «клієнтів» по гірській місцевості до лінії кордону. Провадження щодо одного зі спільників вже на розгляді суду, іншому ж повідомлено про підозру та оголошено його в розшук. А організатору на час слідства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 52 тис. грн застави.Ще одну спробу незаконного перетину кордону виявили на Берегівщині минулого тижня. За погодження прокуроравзято під варту мешканця Ужгорода й визначено йому заставу у розмірі 208 тис. грн. Згідно з інформацією слідства, чоловік на автомобілі «BMW» забрав із с. Порошково двох мешканців Донеччини, які мали на меті незаконно потрапити за кордон. Відвізши їх на околиці с. Дийда, надав особам усі необхідні вказівки щодо подальшого перетину та отримав за це 4500 доларів США. У подальшому «ухилянтів» було викрито, наразі ж правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та осіб, які також можуть бути причетними до нього.Примітка: відповідно доособа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.