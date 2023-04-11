На Рівненщині перекрили канал втечі військовозобов’язаних чоловіків з України

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури викрито групу осіб, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що схему втечі з країни організувала група рівнян, які займалися міжнародними перевезеннями. Вони укладали фіктивні трудові договори із військовозобов’язаними чоловіками та вносили відомості про, нібито, водіїв їхніх чотирьох фірм до системи «Шлях». За свої послуги брали від 1500 до 5000 доларів США. Виконавцями, які підбирали клієнтів та організовували їх переправлення через кордон, були жителі Рівненщини та Волині.
Наразі перевіряється інформація стосовно 170 чоловіків, які виїхали за межі України через фірми фігурантів, але до країни не повернулись.
Правоохоронцями, спільно з прокурорами Рівненської окружної прокуратури, проведено 21 обшук у осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. В ході слідчих дій вилучено документацію, що стосується діяльності юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, майже 1 млн грн у різній валюті, а також транспортні засоби, за допомогою яких чоловіків незаконно переправляли через державний кордон України.
Двом особам, організатору та водієві, який за перевезення та консультації отримував 4 тис. грн, вже повідомлено про підозру. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а співавтора схеми відправив під варту з можливістю внесення 671 тис. грн застави.
Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.
Досудове розслідування проводять слідчі РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області та Державної прикордонної служби України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.