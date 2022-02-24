Правоохоронці перекрили міжрегіональний канал втечі ухилянтів

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 332 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що схему втечі з країни налаштували жителі Рівненщини, Волині та Львівщини. Вони залучили до своєї протиправної діяльності фіктивного підприємця-перевізника та вносили відомості щодо ухилянтів до ІС «Шлях» під виглядом водіїв цього підприємства. Військовозобов’язаним клієнтам оформлювали фіктивні договори працевлаштування, переправляли їх через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду. Пізніше учасники схеми завозили на територію України транспортні засоби, на яких виїхали «водії».
За свої послуги брали в середньому 4,5 тис. доларів США з особи. Наразі вже встановлено 14 військовозобов’язаних, які виїхали за межі України через фірму фігурантів, але назад не повернулись.
Правоохоронці, спільно з прокурорами Рівненської обласної прокуратури, провели 13 обшуків у осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. В ході слідчих дій вилучено документацію, що підтверджує злочинну діяльність, в тому числі юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, понад 800 тис. грн у різній валюті, а також 5 транспортних засобів, за допомогою яких чоловіків незаконно переправляли через державний кордон України.
4 фігурантам провадження, які організували канал втечі, вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення близько 500 тис. грн застави кожному.
Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.