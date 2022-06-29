Житель Березного сплатить штраф за підробку тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Так, в суді прокурором доведено, що чоловік особисто вписав у документ неправдиві дані про свою непридатність до військової служби. Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного у червні цього року засуджений пред’явив працівникам поліції, коли ті зупинили його для перевірки особи. Саме правоохоронці і виявили ознаки підробки документа.
У суді чоловік визнав свою вину та покаявся. Вироком суду йому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 17000 грн.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось сектором дізнання ВП №4 м. Березне.