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Житель Березного сплатить штраф за підробку тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Рівненська область / Новини регіону 29-июн, 2022, 07:499 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Здолбунівської окружної прокуратури Березнівським районним судом засуджено 22-річного жителя м. Березне за підробку тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).
Так, в суді прокурором доведено, що чоловік особисто вписав у документ неправдиві дані  про свою непридатність до військової служби. Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного у червні цього року засуджений пред’явив працівникам поліції, коли ті зупинили його для перевірки особи. Саме правоохоронці і виявили ознаки підробки документа.
У суді чоловік визнав свою вину та покаявся. Вироком суду йому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 17000 грн.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось сектором дізнання ВП №4 м. Березне.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури.

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