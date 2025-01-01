Зеленський у Мюнхені: Трамп хоче «велику мирну угоду», але Україні потрібні гарантії безпеки

«Війна сама володіє часом, і вона використовує цей час проти людей. Я дякую кожному американському серцю. Без вас, американців і європейців, втриматися нам було б дуже важко», – наголосив Зеленський.Підхід Трампа: швидка «велика угода»
За словами українського лідера, президент США Дональд Трамп прагне швидкого укладення масштабної мирної домовленості.
«Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети», – зазначив Зеленський, порівнявши такий підхід із масштабними законодавчими ініціативами американського президента.Втім, глава держави підкреслив, що для України принциповим є поетапний підхід. Насамперед мають бути визначені чіткі гарантії безпеки та інші ключові умови, які унеможливлять повторення агресії.
Вибори можливі лише після припинення боїв
Зеленський також прокоментував питання виборів в Україні. За його словами, їх проведення можливе лише за умов тимчасового перемир’я та гарантій безпеки.
Президент зазначив, що вибори могли б відбутися у разі досягнення перемир’я з Росією на два–три місяці, однак тільки після припинення активних бойових дій.
Таким чином, українська позиція залишається незмінною: будь-які політичні кроки можливі лише за умови реальної безпеки для держави та її громадян.
Раніше ми писали, що після зустрічі з партнерами у так званому "Берлінському форматі", у якій взяли участь лідери європейських країн, ЄС, НАТО, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення, 24 лютого. Західні партнери дали позитивні сигнали.
Джерело.