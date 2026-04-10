Буданов оптимістично висловився щодо переговорів з РФ: "Не думаю, що це займе багато часу"

Голова Офісу президента та учасник української перевоговорної групи Кирило Буданов заявив, що сторони рухаються у напрямку можливої мирної угоди. Глава ОП не вважає, що це займе багато часу, однак РФ може і відмовитись.
Джерело: Буданов в інтерв'ю Bloomberg, pravda.com.ua.
Пряма мова Буданова: "Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу".
Деталі: Буданов вважає, що обидві сторони дотримувалися "максималістських" позицій у переговорах, але сподівається на пошуки компромісу.
За його словами, у Росії є чіткий стимул для укладення угоди: "На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це колосальні суми — вже у трильйонах".
Глава ОП відмовився сказати, як можливий компроміс виглядатиме щодо українських території: "Остаточного рішення ще не прийнято. Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес".
На запитання, що станеться, якщо переговори з Росією не приведуть до угоди, яка покладе край війні, Буданов відповів: "Ви думаєте, що існує якась чарівна паличка? Є лише два варіанти — війна або мир. Не просто продовження війни, а продовження переговорів. Якщо вони на це погодяться — бо можуть і не погодитися".
Так, Буданов розповів, що Росія не відчуває нестачі військ, і зазначив, що в разі потреби вона може мобілізувати потенційний резерв у 23,5 мільйона осіб.
За його словами, це оцінка, зроблена ще за часів, коли він очолював військову розвідку, на основі звіту про мобілізаційний потенціал Росії, підготовленого для Путіна наприкінці 2025 року.
Крім того, за словами двох анонімних джерел, наближених до Кремля, реального прогресу в переговорах майже не досягнуто, а обговорення зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для України.
За словами цих осіб, для врегулювання конфлікту потрібна ширша угода, що виходить за межі Москви та Києва і передбачає участь США та Європи.
Єдиним відчутним результатом цьогорічних переговорів джерела назвали те, що обидві сторони виклали позиції, неприйнятні для іншої сторони.
Буданов додав, що одним із головних досягнень мирних переговорів стало збереження залученості адміністрації президента США Дональда Трампа в якості посередника.
Він розповів, що Україна очікує, що головні представники Білого дому на переговорах, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, очолять американську делегацію, яка, ймовірно, наступного тижня відвідає Київ — це буде їхній перший візит до України з початку війни.
За словами американського джерела, про візит до Києва вже йшлося, але Білий дім поки що не призначив дату.