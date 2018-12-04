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Особенности курса реабилитации от алкозависимости

Здоровя 29-гру, 2018, 10:459 prov 0
Борьба с алкогольной зависимостью – это долгий и сложный путь, что в равной степени относится как к физиологической, так и психологической составляющей. Если человек годами пил алкоголь, его организм начинает давать сбои по всем фронтам. Только комплексный подход даст возможность справиться с этой проблемой.
После полного отказа от алкогольных напитков организм буквально на следующий день запускает процессы восстановления. Может показаться, что ваше тело должно собственными силами справиться с нарушениями и улучшить состояние здоровья. Увы, но все гораздо сложнее. Существует даже термин – синдром отказа от алкогольных напитков.
Особенности курса реабилитации от алкозависимости

Для частичного восстановления потребуется минимум 12 месяцев. Но что касается психики, то здесь все еще сложнее. Известно, что клетки головного мозга не восстанавливаются, а алкоголь известен их точечным разрушением. Странно, что большинство старается сначала позаботиться о печени. Все очень сложно, поэтому лучше обратитесь к проверенным специалистам. Отличный пример реабилитационного центра – lechenie-narkomaniya.kiev.ua/reabilitatsionnyy-tsentr.

Из каких этапов состоит восстановление после алкозависимости?
Первая неделя. Человек чувствует улучшение качества сна. Он становится бодрым, у него появляется желание чем-то заниматься. Отказ от спиртосодержащих напитков положительно отражается на состоянии кожи. Начинает нормально работать пищеварительная система.
Две недели. Только спустя 14 дней с момента последнего употребления алкоголя мысли вновь станут ясными. Работа мозга улучшается, восстанавливается сердцебиение и уровень кровеносного давления. Проходит головная боль.
Месяц. Начинает уходить лишний вес, в большей степени связанный с отечностью. Мозг вновь работает, как следует, поскольку за этот срок он полностью очищается от продуктов распада спирта. Восстанавливаются половые функции.
Особенности курса реабилитации от алкозависимости


Полное восстановление: когда оно наступит?
Будьте готовы к тому, что полное восстановление займет несколько лет. Каждый конкретный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Если человек молодой, у него крепкое здоровье, то он сможет вернуться к нормальной жизни уже спустя год.
Помните, что важнее всего избавиться от психологической зависимости. Именно из-за нее чаще всего случаются рецидивы и возврат к прежнему образу жизни. Берегите себя!
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