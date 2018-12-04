Особенности курса реабилитации от алкозависимости

Борьба с алкогольной зависимостью – это долгий и сложный путь, что в равной степени относится как к физиологической, так и психологической составляющей. Если человек годами пил алкоголь, его организм начинает давать сбои по всем фронтам. Только комплексный подход даст возможность справиться с этой проблемой.
После полного отказа от алкогольных напитков организм буквально на следующий день запускает процессы восстановления. Может показаться, что ваше тело должно собственными силами справиться с нарушениями и улучшить состояние здоровья. Увы, но все гораздо сложнее. Существует даже термин – синдром отказа от алкогольных напитков.
Для частичного восстановления потребуется минимум 12 месяцев. Но что касается психики, то здесь все еще сложнее. Известно, что клетки головного мозга не восстанавливаются, а алкоголь известен их точечным разрушением. Странно, что большинство старается сначала позаботиться о печени. Все очень сложно, поэтому лучше обратитесь к проверенным специалистам. Отличный пример реабилитационного центра – lechenie-narkomaniya.kiev.ua/reabilitatsionnyy-tsentr.
Из каких этапов состоит восстановление после алкозависимости?
Первая неделя. Человек чувствует улучшение качества сна. Он становится бодрым, у него появляется желание чем-то заниматься. Отказ от спиртосодержащих напитков положительно отражается на состоянии кожи. Начинает нормально работать пищеварительная система.
Две недели. Только спустя 14 дней с момента последнего употребления алкоголя мысли вновь станут ясными. Работа мозга улучшается, восстанавливается сердцебиение и уровень кровеносного давления. Проходит головная боль.
Месяц. Начинает уходить лишний вес, в большей степени связанный с отечностью. Мозг вновь работает, как следует, поскольку за этот срок он полностью очищается от продуктов распада спирта. Восстанавливаются половые функции.
Полное восстановление: когда оно наступит?
Будьте готовы к тому, что полное восстановление займет несколько лет. Каждый конкретный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Если человек молодой, у него крепкое здоровье, то он сможет вернуться к нормальной жизни уже спустя год.
Помните, что важнее всего избавиться от психологической зависимости. Именно из-за нее чаще всего случаются рецидивы и возврат к прежнему образу жизни. Берегите себя!