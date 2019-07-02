Зеленський призначив нового голову Львівської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.Текст відповідного указу №490/2019 від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.Іншим своїм указом президент звільнив Ростислава Замлинського від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської облдержадміністрації.14 червня у Facebook Зеленський запропонував жителям Львівської області вибрати серед трьох претендентів майбутнього голову обласної державної адміністрації. Серед претендентів був 35-річний Мальський. Він є адвокатом, кандидатом юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.