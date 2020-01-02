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У Львівській області контррозвідка СБУ блокувала нелегальний транзит через Україну комплектуючих до броньованої техніки

Львівська область 30-січ, 2020, 11:389 prov 51
На Львівщині контррозвідники Служби безпеки України блокували незаконне переміщення через державний кордон товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому експортному контролю.
Оперативники та слідчі СБУ встановили, що протиправний механізм налагодили приватний підприємець зі Львова та громадянин Європейського Союзу. Зловмисники нелегально ввозили з однієї із пострадянських країн комплектуючі до військової техніки для продажу за кордон. Незаконно завезений товар накопичували на складах у Львові. За оперативною інформацією, комплектуючі призначались для країн, на озброєнні яких знаходиться військова техніка радянського зразка.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку обшуків за місцями зберігання товарів військового призначення та вилучили контрабандну техніку (двигуни, гідроамортизатори і генератори до бронетехніки, балансири до БМП-1 та БМП-2, електронні системи для танків тощо).
Тривають слідчі дії.
Заходи із блокування протиправного механізму відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.
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