Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці за два місяці 2020 року склав майже 9,8 мільярдів гривень

Рівненська область 06-мар, 2020, 14:509 prov 0

«Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці Держмитслужби в січні-лютому 2020 року склав 9752 млн. грн., в тому числі: експорт – 4293 млн. грн., імпорт – 5459 млн. грн. Кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності митниці становить 1351», - повідомив в.о. начальника Поліської митниці Олексій МУЖЕВ.

В січні-лютому 2020 року найбільше товарів імпортували з: Польщі 20% від загальної суми імпорту, Німеччини 14%, Білорусії 12%, США 7%, Італії 7%, Литви 5%, Китаю 5%, Франції 5%, Росії 5%, Чехії 3%, Угорщини 3%, Великобританії 2%, а найбільше товарів експортувалося в: Німеччину 19 % від загальної суми експорту, Польщу 18 %, Білорусь 12%, Великобританію 9 %, Нідерланди 8%, Литву 3%, Францію 3%, Угорщину 3%, Італію 3%, Румунію 3%, Росію 3%, Австрію 2%, Чехію 2%, Бельгію 2%, Молдову 2%.

В січні – лютому 2020 року найбільше ввозили в Україну наступні товари: автомобілі легкові, клапани запобіжні, добрива мінеральні, проводи ізольовані, форми для лиття скла, трактори, вантажні автомобілі, вироби з вулканізованої гуми, арматура ізолювальна пластмасова, причепи та напівпричепи, електричну апаратуру, м’ясо курей, сало свиняче, кузови, карбонат динатрію тощо.

Найчастіше експортували: комплекти проводів, соєві боби, листи для клеєної фанери, банки скляні для консервування, фанеру клеєну, лісоматеріали розпиляні, меблі для сидіння, вугілля деревне, гальку, гравій, щебінь, кукурудзу, ягоди чорниці заморожені, мед натуральний, плити деревостружкові, добрива мінеральні, олію соняшникову, польовий шпат.

Поліська митниця Держмитслужби.