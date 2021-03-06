Весняна хвиля Covid-19 може стати національною катастрофою, – НАНУ

Вчені називають весняну хвилю Covid-19 в Україні більш небезпечною за осінню і вважають, що вона може стати національною катастрофою. Про це заявив науковець Інституту біохімії ім. Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький.
Як пояснив науковець, весняна хвиля коронавірусу характеризується значно підвищеними сприйнятливістю та розповсюдженням, а також значною кількістю важких та летальних випадків.
«Весняна хвиля Covid-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою», – вважають науковці.
Висновки базуються на даних вивчення розвитку епідемії протягом весни-літа минулого року у країнах Північної півкулі та протягом літа-осені минулого року у країнах Південній півкулі.
Зазначається, що поширення коронавірусу зменшують карантинні заходи, але вирішальну роль може відіграти вакцинація.
«Ясна річ, обмежувальні протиепідемічні заходи зменшують поширення інфекції та сприяють швидшому згасанню епідемічної хвилі. Окрім того, в Ізраїлі у стримуванні нинішньої хвилі вирішальну роль відіграла масова і чітко проведена вакцинація», – заявив науковець.
Весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тис. (інше питання, скільки з цих випадків буде підтверджено, оскільки лабораторні потужності на сьогодні все ще залишаються дуже обмеженими), а щоденна кількість смертей – перевищити тисячу, особливо якщо можливості системи охорони здоров’я будуть вичерпані.
Нова хвиля коронавірусу пояснюється тим, що на початку весни експресія основного вірусного рецептора – ACE2 – відновлюється та стрімко зростає, чим і обумовлене різке підвищення сприйнятливості до інфікування коронавірусом у цей період.
Окрім того, коронавірус, реплікуючись у заражених клітинах, може встигнути інфікувати значну площу тканин за час, протягом якого імунна система готує відповідь.
Що дуже важливо, стає можливим так зване явище «супер-розповсюдження» – з великої площі сприйнятливого і зараженого епітелію легень виділяється величезна кількість нових вірусних часток, причому у вигляді аерозолю. Контакт із «супер-розповсюджувачем» практично неминуче гарантує інфікування, а без засобів індивідуального захисту така зустріч небезпечна зараженням відразу всього об’єму легень із відповідними наслідками.
Таким чином, під час весняної хвилі легенева тканина стає первинним і основним об’єктом ураження в організмі (що не виключає й інших ускладнень).Відповідно, для весняної хвилі буде характерною значна кількість важких і летальних випадків.
На думку науковців, запобігти найгіршому сценарію все ще можна – необхідно негайно припинити будь-які спроби загравати з епідемією та якнайскоріше запровадити на усій території України повномасштабні протиепідемічні заходи, розгортати тимчасові госпіталі і максимально прискорити вакцинацію.
Громадянам слід уникати поїздок у громадському транспорті, утриматися від відвідання масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування, загалом уникати всіх контактів, без яких можна обійтися і, за можливості – вакцинуватися.
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