Рівне:

Декларування авто на єврономерах можна здійснити самостійно через Особистий кабінет

Рівненська область 21-июл, 2021, 16:439 prov 0
Рівненська митниця повідомляє, що Держмитслужба розробила відеоінструкцію для громадян, які бажають самостійно через Особистий кабінет задекларувати авто, у тому числі, для спрощеного оформлення згідно із законами України від 15.04.2021 року 1403-ІХ та 1402-ІХ, за посиланням https://cabinet.customs.gov.ua/login.


Нагадуємо, що у дію введені Закони України від 15.04.2021 № 1403?IX та 1402-IX щодо тимчасового спрощення митного оформленняавтомобілів та зниження загальної суми платежів. Процедура митного оформлення стосується легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 8703) та автівок для перевезення вантажів загальною вагою до 3,5 тон (код УКТ ЗЕД 8704), які були ввезені в Україну в режимі тимчасового ввезення або транзиту та станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні, з року випуску яких минуло 5 і більше років. На процедуру спрощеного митного оформлення відводиться 180 календарних днів, тобто до 10 листопада 2021 року.Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів, з дня набрання чинності законів, строк становить 270 календарних днів, тобто до 8 лютого 2022 року.
Рівненська митниця.
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