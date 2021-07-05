Декларування авто на єврономерах можна здійснити самостійно через Особистий кабінет

Рівненська митниця повідомляє, що Держмитслужба розробила відеоінструкцію для громадян, які бажають самостійно через Особистий кабінет задекларувати авто, у тому числі, для спрощеного оформлення згідно із законами України від 15.04.2021 року 1403-ІХ та 1402-ІХ, за посиланням https://cabinet.customs.gov.ua/login.Рівненська митниця.