Матеріали для утеплення фасадів

Головну роль в утепленні фасадів виконує теплоізоляційний матеріал. Найчастіше використовують пінопласт або мінеральну вату. Обидва варіанти мають свої переваги і недоліки, з якими потрібно ознайомитися, щоб вибрати оптимальне рішення.

Властивості, плюси та мінуси пінопласту

Цей спінений полімер відрізняється високою теплопровідністю, щільністю, пружністю. Він має мінімальну вагу, що значно спрощує транспортування, зберігання та монтаж. Не пропускає сторонні звуки. Пінопласт легко використовувати, зробити необхідні розрізи, що дозволяє встановити його не тільки на рівні стіни, але й перекриття, підлогу, фундамент.

На відміну від мінеральної вати, добре витримує негативну дію вологи, атмосферних опадів. Не деформується при постійних перепадах температур, тому експлуатаційний ресурс складає мінімум кілька десятків років.

Але крім плюсів, є ряд мінусів. Матеріал підтримує горіння. Його люблять гризти миші. Тому, щоб уникнути цих неприємних явищ проводиться спеціальна обробка засобами, які підвищують стійкість до вогню та роблять полімер не привабливим для гризунів.

Особливості та переваги мінеральної вати

Добре поглинає шум та не пропускає сторонні звуки в приміщення.

Має високий рівень пожежної безпеки, не горить.

Добре зберігаю тепло, відрізняється високим рівнем теплопровідності.

Пропускає повітря, тому виключена поява плісняви.

Мінеральна вата стійка до комах і гризунів.

Мінус матеріалу в тому, що він не витримує постійної дії вологи і вже через 5-10 років може відсиріти. Тому спеціальна обробка є обов’язковою для продовження експлуатаційного ресурсу.

Враховуючи всі особливості та мінуси, варто відзначити, що обидва варіанти можна використовувати для утеплення фасадів. Щоб остаточно визначитися, можна проконсультуватися з майстром.

Засоби для приклеювання та армування

Фіксація утеплювача відбувається з використання мінерального клею або мінерального складу, який одночасно виконує функцію армування та приклеювання. Розчин для зміцнення може мати посилений склад зі сіткою зі скловолокна стійкою до лугів. Проміжне покриття між утеплювачем і фінішним шаром - це силікатна пігментована адгезіонна грунтівка.

Для фінішної обробки фасаду використовують мінеральну або силікатну штукатурку. Фарба може бути силіконова або силікатна. Ще один хороший варіант - це склад з функцією самоочищення, яка передбачає видалення бруду під час дощу.