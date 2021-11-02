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Головною перешкодою миру в Україні є Росія

Україна і світ 11-ноя, 2021, 15:209 swet 0
Росія є головною перешкодою в мирному врегулюванні розпочатого Москвою збройного конфлікту на сході України.  Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні.
"Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення", - заявила Острієн.
Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, вже призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселенні близько 1,6 мільйона людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.
"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - заявила представниця США в ОБСЄ.
 "Ми закликаємо Росію взяти конструктивну участь у Тристоронній контактній групі та відкрити всі КПВВ уздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільного населення", - додала Острієн.
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