«Друга ракета Firefly Alpha вже готується до випробувань»: Максим Поляков

«Друга ракета Firefly Alpha вже готується до випробувань»: - про це повідомив Максим Поляков – український та американський підприємець у сфері космічних технологій, засновник та співзасновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace.

Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace. Firefly Aerospace провела свій перший запуск легкої ракети-носія Alpha. Запуск відбувся 03 вересня з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Вже за кілька хвилин після цього її довелося ліквідувати через технічні проблеми у другому двигуні, що вимусило носій достатньо сильно відхилитися від очікуваної траєкторії. Проте, як вважають експерти, це суттєвий прорив для цілої космічної галузі, адже досі так швидко ніхто не встигав зібрати робочу ракету, починаючи фактично з нуля.

Максим Поляков в новітній історії доповнив плеяду українських винахідників та вчених, які зробили внесок в освоєння космосу.

Так Микола Кибальчич першим написав проект летючого пристрою з багатозарядним реактивним двигуном у камері смертників, де знаходився за участь в нападі на Російського імператора.

Сергій Корольов, який народився та третину життя провів в Україні - керував першим польотом людини в космос. Американці полетіли на Місяць трасою вирахуваною українцем. Валентин Глушко: творець рідинних реактивних космічних двигунів. Під його керівництвом був створений проект космічного комплексу «Енергія»-«Буран».

На жаль, не Україна скористалася першою цими ідеями, а, як і завжди їх запозичили інші. Уродженець Полтави Юрій Кондратюк - він же Олександр Шаргей - розробив "теорію зупинки" на небесному тілі із сильним гравітаційним полем. Він також вважається автором ідеї про багатоступеневу космічну ракету та космічний корабель. Свої ідеї винахідник занотував олівцем у зошиті. Пізніше їх редагував, доповнював, і в 1929 році опублікував у книзі "Завоювання міжпланетних просторів". У ній автор також описав оптимальну траєкторію польоту від Землі до Місяця, яка отримала назву "траса Кондратюка". Книгу придбала бібліотека конгресу США. Через 40 років американці успішно використали розрахунки Миколи Кондратюка під час висадки астронавтів на Місяць. Ім'я Сергія Корольова Москва взагалі довгий час тримала засекреченим і ніколи не називала його українцем.

На честь українських винахідників - Олександра Засядька, Миколи Кибальчича та Юрія Кондратюка - назвали кратери на зворотному боці Місяця. Сергію Корольову присвятили астероїд. Кондратюку встановили пам'ятник на космодромі мису Канаверал у Флориді.

А вже в наші дні, підприємство Полякова має достатньо компонентів для ракет-носіїв на кілька років вперед. FA планує збирати по кілька ракет на рік, а після модернізації виробництва у Флориді — навіть понад два десятки.

Вже запланований запуск наступної Alpha. З а словами Максима Валерійовича п очинаючи з 2022 року, запуски будуть виконуватися все частіше.

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