Новий флагман для ВМС України та ще один дивізіон "Нептунів" у ЗСУ: новини тижня, які ви могли пропустити
Актуально
19-дек, 2021, 11:439
prov
3
- До кінця грудня Україна має отримати партію з литовських антидронових рушниць. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засоби придбані через NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання).
- Армія Ефіопії пішла в контрнаступ проти "Народного фронту звільнення Тиграя". У результаті ЗС країни під свій контроль стратегічну трасу Волдія – Мекеле, яку раніше захопили повстанці. Тиграй – північна провінція Ефіопії, що межує з Еритреєю та Суданом, названа так на ім’я народності тиграї. Бойові дії між "Народним фронтом звільнення Тиграя" та центральним урядом тривають з листопада 2020 року, коли влада країни звинуватила рух, який домінував у політичному житті Ефіопії майже 30 років, у нападі на військову базу.
- Фонд "Повернись живим" за кошти передані небайдужими громадянами обладнав на передовій мобільний пункт управління та розвідки протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ. Він розташований безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних сил та є одним з найвідповідальніших ланок у протидії російським безпілотникам на Донбасі.
- У Збройних Силах створять підрозділи, оснащені "дронами-камікадзе". Робиться ставка на формування у складі бойових бригад підрозділів баражуючих боєприпасів та безпілотних авіаційних комплексів. А також нарощення можливості частин і підрозділів радіоелектронної боротьби та впровадження системи мережецентричної війни, спроможності військ вести безконтактні бойові дії.
- 12 грудня 2021 року мінно-вибухову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант. Медслужбою військової частини була здійснена термінова евакуація пораненого до військового шпиталю, де йому була надана необхідна медична допомога. Як з’ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.
- Посадовець "Укроборонпром" просив за "посередницькі послуги" 80 тисяч грн. За словами правоохоронців, посадовець обіцяв за ці гроші посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції.
- У Румунії модернізували п’ять гелікоптерів H225 Super Puma для МВС України. Це два борти для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та три для Національної гвардії України.
- Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 12 грудня двох бойовиків російських окупаційних сил в межах ділянки розведення сил та засобів біля Золотого. При чому один з бійців російсько-окупаційних військ був озброєний автоматом AK-74. Обидва бойовики мали нарукавні пов’язки "СЦКК".
- З 1 січня 2022 року, у Чернігові сформують Регіональне управління "Північ" Сил територіальної оборони. До військово-сухопутної зони Регіонального управління "Північ" Сил ТрО увійдуть місто Київ та шість областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Київська. У кожній області сформують бригади тероборони та батальйони, кількість яких відповідатиме кількості районів, а також батальйони у обласних центрах. Підрозділи планується розгорнути до 15 січня 2022 року.
- Верховна Рада 14 грудня, ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році. Зокрема, йдеться про навчання з підготовки підрозділів збройних сил під назвою "Об’єднані Зусилля – 2022" та багатонаціональні: українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2022", українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2022", багатонаціональні навчання "Світла Лавина – 2022", українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер – 2022", українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2022", українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2022", багатонаціональні навчання "Кленова Арка – 2022", багатонаціональні навчання "Вікінг – 2022".
- За матеріалами СБУ 11 років ув’язнення отримав бойовик російських окупаційних військ на Донбасі. Зловмисник причетний до катувань військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Він входив до складу угруповання, яке очолював диверсант військової розвідки РФ Безлер. За завданням свого ватажка він здійснював відеозйомку «допитів» українських військових. Потім монтував і викладав вибиті "зізнання" в інтернет, у тому числі на сайтах бойовиків.
- Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" провело капітальний ремонт та модернізацію партії БМП-2 і БРЕМ-2 для Збройних сил України. Фахівці підприємства відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин піхоти БМП-2, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння. 15 грудня машини відвантажили підрозділам і частинам ЗСУ.
- Командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що у 2023 році для Військово-морських сил України закладуть другий корвет типу Ada.
- Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження електронного посвідчення ветерана. Документом запроваджуються електронні посвідчення, зокрема, для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та постраждалих учасників Революції, а також членів їх сімей. Передбачається, що посвідчення формується безоплатно за бажанням громадянина, на ім’я якого його видано, оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг та компенсацій. Електронне посвідчення може використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки. Е-Посвідчення формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через його мобільний додаток.
- Служба безпеки України знешкодила угрупування терористичної організації "ІДІЛ". Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів "Ісламської держави", якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П’ятеро з них є громадянами РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. У зловмисників вилучено зброю і боєприпаси.
- "Львівський бронетанковий завод" передав Збройним силам України відремонтовані та модернізовані танки Т-64 та бойові машини піхоти БМП-1.
- У Перу заговорили про штрафні санкції стосовно українських підприємств відповідно зриву поставки Ан-178 у зазначений контрактом термін. Крайній термін поставки літака за угодою – 23 жовтня 2021 року, що відповідає початку введення штрафних санкцій з 24 жовтня 2021 року. Вказується, що про ці наміри 25 жовтня перуанська сторона листом повідомила Державну компанію «Спецтехноекспорт», яка і підписала відповідну угоду.
- Верховна Рада спростила отримання громадянства для іноземців-захисників України. Відповідний законопроєкт №?5630 14 грудня 2021 року, підтримали 285 народних депутатів.
Savelife.in.ua
- В Росії хочуть розмістити на свої вертольотоносці проєкту 23900 "Иван Рогов" та "Митрофан Москаленко" ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Саме їх корпуси у лютому цього року почали формувати в окупованій Керчі на захопленому суднобудівному заводі "Затока" групи КрАЗ.
- У 2022 році українські патрульні катери класу Island будуть доозброєні зброєю виробництва США. Про це в інтерв’ю розказав Командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
- 16 грудня внаслідок пострілу російського снайпера загинув воїн 74 окремого розвідувального батальйону Станіслав Запорожець.
- Служба безпеки України викрила на Житомирщині розкрадання зенітно-ракетного озброєння. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію. Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. У ході обшуків за місцем незаконного зберігання військових товарів виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.
- Верховна Рада передала Збройним Силам України з балансу Автобази Управління справами Апарату 60 транспортних засобів. У переліку автотранспорту є вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, тощо.
- 17 грудня Державне підприємство "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", уклало контракт на постачання протипожежного літака Ан-32П для ДСНС України. Його вартість 470 млн гривень. Концерн і МВС мають намір підтримувати модернізацію Державним підприємством «Антонов» літаків АН-32 до протипожежного варіанта АН-32П з використанням складових частин і компонентів суто українського виробництва, а також технічне супроводження їх подальшої експлуатації тощо.
- У Росії на суднобудівному заводі "Северная верфь" у Санкт-Петербурзі палав корвет "Проворный" проєкту 20385, що зараз будується. Загоряння на палубі корабля складає 100 квадратних метрів. У результаті інциденту постраждало три особи. Корабель мали передати ВМФ Росії за рік, а проходити службу він мав на Камчатці.
- Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу захопленого в України після окупації Криму Феодосійського "НДІ аеропружних систем" російській держкорпорації "Ростех", яка перебуває під санкціями США, ЄС та України.
- У Сполучених Штатах схвалили виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройним силам України. Це на 50 мільйонів доларів більше, ніж у запиті президента США, включаючи 75 мільйонів на летальне озброєння.
- Уряд перерозподілив 333 млн гривень Міноборони України на закупівлю та ремонт озброєння. Спочатку ці кошти виділялись оборонному відомству за програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України". Зміни відбуваються за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1655-р від 15 грудня 2021 року.
- Станом на 18 грудня в Україні за час пандемії зафіксовано 3 604 549 заслаблих від COVID-19 (7503 нових за добу), з них 92 929 померли, 3 324 999 пацієнтів одужали. Від початку вакцинальної кампанії 14 355 540 людей щеплені, з них отримали 1 дозу – 14 355 538 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 919 024 особа. Щодо ЗСУ, то там станом на суботу хворіє 858 військових (за добу зареєстровано 39 нових заслаблих), загалом за час пандемії одужали 32 943 військовослужбовці ЗСУ, зафіксовано 111 померлих. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 427 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 225 137 осіб.
Схожі новини