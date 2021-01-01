Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції та посідає 15-те місце. На Australian Open вона вийшла до третього раунду, де програла білорусці Вікторії Азаренко.
Поліпшили свої позиції Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд і розпочала новий тиждень на 48-му місці, Костюк — на 52-му, піднявшись на 14 позицій.
Також у рейтингу піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль та Дар’я Снігур. Остання почала тиждень із особистим рекордом.
Ще одна українка Даяна Ястремська опустилася на 150-те місце.
Лідирує у рейтингу WTA переможниця Australian Open Ешлі Барті. Фіналістка австралійського турніру Даніель Коллінс піднялася на 10-е місце.
РЕЙТИНГ WTA
1. Ешлі Барті (Австралія) — 8331
2. Аріна Соболенко (Біларусь) — 5698
3. Барбора Крейчикова (Чехія, +1) — 5533
4. Іга Швьонтек (Польща, +1) — 4456
5. Кароліна Плішкова (Чехія) — 4452
6. Паула Бадоса (Іспанія) — 4429
7. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, -3) — 4195
8. Марія Саккарі (Греція) — 4071
9. Анетт Контавейт (Естонія, -2) — 3871
10. Даніель Коллінс (США, +20) — 3071
…
15. Еліна Світоліна (Україна, +2) — 2531
48. Ангеліна Калініна (Україна, +1) — 1168
52. Марта Костюк (Україна, +14) — 1135
111. Леся Цуренко (Україна, +8) — 644
140. Катерина Байндль (Україна, +9) — 490
141. Дар’я Снигур (Україна, +10) — 480
150. Даяна Ястремська (Україна, -6) — 442
196. Катаріна Завацька (Україна, -8) — 345
276. Катерина Бондаренко (Україна, +14) — 243