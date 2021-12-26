Теніс: Світоліна вийшла до третього кола відкритого чемпіонату Австралії

Ще в кінці минулого століття світ знав Україну по відомих боксерах - братах Кличко. А нині свою державу на тенісному корті прославляє славна тенісистка - Еліна Світоліна.
У другому колі відкритого чемпіонату Австралії, який триває в Мельбурні, перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла француженку Армоні Тан (107-й номер світового рейтингу). Українка виграла перший сет (6:3), але програла другу партію (5:7). У вирішальному сеті Світоліна вела перед 5:1, і за цього рахунку Тан не змогла продовжити гру через травму.Ще одна українка Марта Костюк перемогла 32-гу сіяну на турнірі іспанку Сару Саррібес-Тормо – 7:6, 6:3.
У третьому колі Еліна Світоліна зіграє з дворазовою чемпіонкою Australian Open Вікторією Азаренко з Білорусі, а Марта Костюк – із шостою сіяною в Мельбурні іспанкою Паулою Бадосою.
Світоліна розповіла у коментарі btu.org.ua. про те, що стримінговий сервіс Netflix запропонував українській тенісистці Еліні Світоліній та її чоловіку, французькому тенісисту Гаелю Монфісу знятися у документальному серіалі про теніс.
14 січня Netflix оголосив, що задля зйомок компанія об'єдналася з чотирма турнірами Великого шлема, а також організаціями чоловічого та жіночого тенісу ATP та WTA, починаючи з сезону 2022 року на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
"Серіал запропонує нефільтрований погляд на життя всередині змагального спорту професійного тенісу з погляду гравців та їхніх команд, так само, як і серіал про Формулу-1.
Netflix — стримінговий сервіс із 214 мільйонами платних підписок у більш ніж 190 країнах. На сервісі можна дивитися серіали, документальні та художні фільми, а також грати в мобільні ігри при підключенні до інтернету.
Як відомо, у липні 2021 року українська тенісистка Еліна Світоліна виборола бронзову медаль Олімпійських Ігор у Токіо.
У другому колі відкритого чемпіонату Австралії, який триває в Мельбурні, перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла француженку Армоні Тан (107-й номер світового рейтингу). Українка виграла перший сет (6:3), але програла другу партію (5:7). У вирішальному сеті Світоліна вела перед 5:1, і за цього рахунку Тан не змогла продовжити гру через травму.Ще одна українка Марта Костюк перемогла 32-гу сіяну на турнірі іспанку Сару Саррібес-Тормо – 7:6, 6:3.
У третьому колі Еліна Світоліна зіграє з дворазовою чемпіонкою Australian Open Вікторією Азаренко з Білорусі, а Марта Костюк – із шостою сіяною в Мельбурні іспанкою Паулою Бадосою.
Світоліна розповіла у коментарі btu.org.ua. про те, що стримінговий сервіс Netflix запропонував українській тенісистці Еліні Світоліній та її чоловіку, французькому тенісисту Гаелю Монфісу знятися у документальному серіалі про теніс.
14 січня Netflix оголосив, що задля зйомок компанія об'єдналася з чотирма турнірами Великого шлема, а також організаціями чоловічого та жіночого тенісу ATP та WTA, починаючи з сезону 2022 року на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
"Серіал запропонує нефільтрований погляд на життя всередині змагального спорту професійного тенісу з погляду гравців та їхніх команд, так само, як і серіал про Формулу-1.
Netflix — стримінговий сервіс із 214 мільйонами платних підписок у більш ніж 190 країнах. На сервісі можна дивитися серіали, документальні та художні фільми, а також грати в мобільні ігри при підключенні до інтернету.
Як відомо, у липні 2021 року українська тенісистка Еліна Світоліна виборола бронзову медаль Олімпійських Ігор у Токіо.