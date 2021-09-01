Рівне:

Світоліна подолала настирливий комплекс Халеп і вийшла в четвертьфінал US Open

Спорт 06-сен, 2021, 12:359 swet 0
Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна у 1/8 Відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп!
Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Світоліна п'ять разів подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
 Еліна під час гри робила захоплюючі брейки, завдяки яким здобула перемогу в усіх сетах.
Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 6:3, 6:3
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