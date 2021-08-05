Рівне:

Еліна Світоліна виграла 16-й титул WTA у кар'єрі!

Спорт 29-авг, 2021, 09:079 swet 15
Еліна Світоліна виграла перший турнір WTA за рік та 16-й в кар'єрі: відеоJimmie48 Photography
Світоліна у фіналі перемогла в двох сетах.
В останній тиждень перед стартом US Open, Еліна Світоліна заявилася на турнір WTA 250 в Чикаго. Стартувала вона на цих змаганнях на фоні двох поспіль підразок в перших раундах інших турнірів.
Дебютна гра в Чикаго теж була непростою для українки, але вона змогла вийти далі (на відмові суперниці). Зрештою, Еліна дійшла до фіналу - першого за рік та 19-го в кар'єрі на турнірах рівня WTA. Суперницею українки стала француженка Аліз Корне (сім очних матчів раніше, 4-3 на користь Світоліної).
Початок фіналу залишився за українкою: зробила брейк, повела 3:0. Однак моментально Корне
Зрештою, Еліна вийшла подавати на матч з рахунку 5:3, але зробити цього не змогла. Натомість взяла наступну подачу суперниці, яка стала чемпіонською - 6:4.
Рівно за дві години Еліна Світоліна в двох сетах перемогла Аліз Корне та виграла свій перший турнір з вересня 2020 року!

Відео огляд фіналу Світоліна - Корне



  • WTA. Чикаго. Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 1) - Алізе Корне (Франція, 9) 2:0 (7:5, 6:4)

Що означає ця перемога

  • Еліна Світоліна виграла 16-й титул WTA у кар'єрі. Її результати у фіналах - 16 перемог та 3 поразки.
  • Перед стартом US Open Еліна повернеться у топ-5 світового рейтингу - буде на п'ятому місці.
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