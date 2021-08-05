Відео огляд фіналу Світоліна - Корне

WTA. Чикаго. Фінал

Що означає ця перемога

Еліна Світоліна виграла 16-й титул WTA у кар'єрі. Її результати у фіналах - 16 перемог та 3 поразки.

Перед стартом US Open Еліна повернеться у топ-5 світового рейтингу - буде на п'ятому місці.

Jimmie48 PhotographyВ останній тиждень перед стартом US Open, Еліна Світоліна заявилася на турнір WTA 250 в Чикаго. Стартувала вона на цих змаганнях на фоні двох поспіль підразок в перших раундах інших турнірів.Дебютна гра в Чикаго теж була непростою для українки, але вона змогла вийти далі (на відмові суперниці). Зрештою, Еліна дійшла до фіналу - першого за рік та 19-го в кар'єрі на турнірах рівня WTA. Суперницею українки стала француженка Аліз Корне (сім очних матчів раніше, 4-3 на користь Світоліної).Початок фіналу залишився за українкою: зробила брейк, повела 3:0. Однак моментально КорнеЗрештою, Еліна вийшла подавати на матч з рахунку 5:3, але зробити цього не змогла. Натомість взяла наступну подачу суперниці, яка стала чемпіонською - 6:4.Рівно за дві години Еліна Світоліна в двох сетах перемогла Аліз Корне та виграла свій перший турнір з вересня 2020 року!Еліна Світоліна (Україна, 1) - Алізе Корне (Франція, 9) 2:0 (7:5, 6:4)