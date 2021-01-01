5 причин зробити бустер

Понад 15,5 мільйонів українців щепилися проти коронавірусу. Близько 14,8 мільйонів повністю імунізувалися, отримавши дві дози вакцини. Але з часом ефективність будь-яких препаратів зменшується, особливо проти нових штамів коронавірусу. І щоб успішно захиститися від інфекції, необхідно отримати третю дозу вакцини. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав п’ять основних причин на користь бустерного щеплення.Наприкінці 2021 року Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликало країни розпочати повномасштабну бустерну вакцинацію. Тож на початку січня Міністерство охорони здоров’я дозволило отримати третю дозу всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. За словами медиків, вона необхідна, щоб продовжити захист організму. Адже через деякий час ефективність введених вакцин слабшає. Бустерну вакцинацію роблять через 6-9 місяців після другої дози.Згідно з дослідженнями науковців, третя доза запобігає госпіталізації та летальності від COVID-19. Крім того, вона посилює ефективність щеплень проти нових штамів коронавірусу.«Ми отримуємо все більше даних щодо реальної ефективності бустеру особливо під час домінування «Омікрону». Ті, хто отримав бустерну дозу, на 90% захищені від госпіталізації. Відтак бустер відіграє важливу роль у попереджені тяжкого перебігу захворювання, зумовленого цим штамом», – наголосив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.Лікарі радять використовувати для бустерного щеплення мРНК-вакцини, тобто Pfizer або Moderna. Однак за відсутності цих препаратів МОЗ дозволяє робити третє щеплення іншою вакциною. Це важлива перевага для людей, які мають упереджене ставлення до вакцин певних виробників. Для прикладу, хтось надає перевагу лише Moderna, а хтось – Pfizer. Бустерна доза дозволяє в цьому випадку певну варіативність.Наразі МОЗ затвердив таку схему вакцинації третьою дозою: якщо перші дві дози отримані препаратом Moderna або Pfizer, то бустер – Moderna або Pfizer; якщо перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna або Pfizer; якщо перші дві дози CoronaVac, то бустер – Pfizer; якщо перші дві дози за змішаною схемою, тоді бустер – Moderna або Pfizer.Кожен, хто отримав бустер, може завантажити новий COVID-сертифікат у «Дії». Для цього потрібно надіслати запит на порталі чи в додатку «Дія».Це можна зробити одразу в день третього щеплення після того, як вакцинальна бригада введе дані в електронну систему. Сертифікат буде чинний 270 днів. А з 14 березня власники бустерних сертифікатів зможуть отримати додаткові 500 грн «єПідтримки».«Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 – можуть завантажити новий COVID-сертифікат, – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє».За новими правилами, термін дії «зеленого» сертифікату скорочений із 365 до 270 днів. Тож якщо людина вакцинувалася у травні, то у березні її COVID-сертифікат уже не діятиме. І кордони більшості країн будуть закритими. Більше того, деякі країни вже вимагають для в’їзду не дві, а три дози вакцини від коронавірусу. Тож бустерна вакцинація не лише захищає здоров’я, а й дозволяє подорожувати.Варто зауважити, що за кордоном COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним з 14 дня від дати щеплення. Українці можуть оформити як електронний сертифікат у «Дії», так і паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.Наразі про обов’язкову бустерну вакцинацію проти коронавірусу в Україні не йдеться.«Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та особа, яка зробила третє щеплення, захищена від «Омікрону» і важкого перебігу хвороби», – заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.Але зважаючи на глобальні тенденції, третя доза може стати цілком реальною вимогою у майбутньому. І довкола вакцинації знову виникне ажіотаж, як це було восени, коли COVID-сертифікати стали пропуском у транспорт і публічні місця.Зараз бустерна вакцинація – це швидше внутрішній обов’язок, а не зовнішній примус. Той, хто свідомо зробив перше і друге щеплення, має подбати і про подальший захист, отримавши третю дозу вакцини. І наразі це можна зробити швидко, без черг і метушні.