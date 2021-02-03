Що? Де? Коли? Все про вакцинацію від коронавірусу в Україні

Головним словом 2020 року був локдаун, а 2021 рік має всі шанси пройти під знаком вакцинації. Розвинуті країни вже місяць, як розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Україна ж чекає на перші надходження і планує почати робити щеплення у лютому. На яку вакцину можуть розраховувати українці? Коли і за чий кошт зможе щепитись більшість населення? Усю важливу інформацію зібрав Центр громадського моніторингу та контролю.Розпочати вакцинацію українців обіцяють у середині лютого. До цього моменту в країну повинна прибути перша партія європейської вакцини від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, яка дбає про доступ незаможних країн до щеплень. Попередньо відомо, що надійдуть 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer. Протягом першого півріччя 2021 року Україна має отримати від COVAX ще від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca.Також Україна закуповує вакцини за гроші державного бюджету. Наразі МОЗ вже придбав 1,9 мільйона доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech. Перша партія буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Водночас міністр охорони здоров’я обіцяє і інші вакцини: «Вакцина компанії Sinovac – не єдина, яка буде закуповуватися державою. Ми знаходимося на фінальній стадії підписання договорів з іншими провідними світовими виробниками вакцин проти коронавірусної хвороби».Як тільки вакцини прибудуть в Україну, першими щепитися від коронавірусу будуть люди з груп ризику – медики, освітяни, військові, поліцейські, люди з хронічними захворюваннями. У рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тисяч осіб.«Дорожня карта вакцинації включає в себе п’ять етапів. Перший етап – це вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. Це медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на COVID-19, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці операції Об'єднаних сил, які знаходяться на передовій», – пояснює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації потребують приблизно 21 млн людей. Саме стільки українців об’єднують групи ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення зростатиме, і на останньому етапі (в кінці 2021 – початку 2022 року) планують вакцинувати людей, які не потрапляють у групи ризику ні за віковими, ні за професійними показниками.Вакцинацію будуть проводити на базі чинних кабінетів щеплень. Записатися на щеплення можна буде кількома способами: через сімейного лікаря або спеціальний сайт, який запустять найближчим часом.«Буде запущений сайт, який розповідатиме все про імунопрофілактику і дасть змогу записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, і будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці можна зробити щеплення, хто буде проводити», – розповідає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.За планом уряду, всі громадяни України будуть вакциновані безкоштовно. Однак ті, хто захоче зробити щеплення позачергово, зможуть вакцинуватися власним коштом. На комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 має з'явитись до літа 2021 року. Скільки саме буде коштувати курс імунізації з двох доз, сказати складно. Орієнтовно вартість однієї дози може сягати 500-700 грн.За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федіра Лапія, в аптеках може продаватись як Sinovac, яку закуповує Україна, так і вакцини інших виробників. Усе залежить від переговорів фармкомпаній з виробниками і від процедури реєстрації вакцин.Експерти сподіваються, що в українців буде вибір між вакцинами, адже у кожної є свої переваги та ризики. Так, китайська вакцина Sinovac Biotech належить до так званих інактивованих вакцин: вона складається з частинок вбитого вірусу, які змушують організм вибудовувати захист, але не викликають хвороби. Наразі вакцина показала ефективність у 50,4%, що вже викликало хвилю критики з боку політиків та лідерів думок. Так, депутатка фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова вважає показник занизьким для масової вакцинації українців: «Ефективність цієї інактивованої вірусної вакцини знаходиться на рівні 50%. Очевидно, що це препарат для країн третього світу, які знаходяться у відчайдушній ситуації і не мають іншого вибору».У тому, що Україна запізнилась із закупівлями і вимушена брати те, що доступно на ринку, впевнена і депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина: «Більшість країн світу перестрахувалися і уклали угоди з кількома виробниками вакцин. Вірогідність отримати якомога більшу кількість ефективних вакцин із такою стратегією виростає в рази. Але наше МОЗ не поспішало. Початок перемовин ДП «Медичні закупівлі України» почало лише 10 грудня – на пів року пізніше, ніж це зробили інші країни».Випробування китайської вакцини досі тривають, і вона надійде в Україну тільки після завершення третьої фази клінічних випробувань. Водночас, крім нашої країни, її закупили в Туреччині, Індонезії і Бразилії та вже встигли прищепити тисячі людей.Ще одна потенційно доступна для українців вакцина від компанії AstraZeneca має ефективність у 76% після введення вже першої дози. Виробники пропонують встановити проміжок між дозами у 12 тижнів – тоді ефективність зростає до 82,4%. Принцип роботи вакцини базується на використанні аденовіруcу шимпанзе, який транспортує білок коронавірусу до організму людини. Препарат сертифікований у ЄС, ним вже вакцинуються у Великій Британії.Препарат американсько-німецького виробництва Pfizer є РНК-вакциною. Це означає, що частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм людини. Це спонукає його виробляти вірусні білки, і цього достатньо для підготовки імунної системи до атаки. Ефективність цієї вакцини сягає 90%, але є і суттєвий недолік. Препарат необхідно зберігати при наднизьких температурах (-70? за Цельсієм), що робить складнішим її транспортування.Попри наближення масової вакцинації, експерти попереджають, що швидкої перемоги над коронавірусом чекати не варто. 2021 рік все ще буде роком пандемії, хоч і ситуація має стати більш контрольованою. Як і раніше, українцям слід пам’ятати про важливість масок та дистанції і чекати на щеплення.