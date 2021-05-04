Як розмовляти з близькими про вакцинацію від COVID-19?

Вакцинація від коронавірусу – єдиний шлях вийти із карантину і повернутись до звичайного життя. До такого висновку дійшли науковці різних країн, і Ізраїль уже показав успішний приклад. На жаль, в Україні багато людей не готові щепитися через різноманітні страхи і міфи довкола вакцинації. Як підштовхнути рідних до вакцинації, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Страхи, пов’язані із щепленням проти COVID-19, дуже різноманітні і не завжди очевидні. Хтось загалом проти будь-яких щеплень, хтось боїться уколів, а хтось – реакції тіла на вакцину. Більшість українців, зазначають експерти, турбує питання безпечності нових вакцин – їхньої якості та належного зберігання.Відповідно до дослідження соціологічної груп «Рейтинг», 41% українців не готові щепитися від коронавірусу. Головними причинами відмови опитані назвали недовіру до вакцини та страх побічних ефектів. За словами експертів, в Україні також є велике упередження щодо країни походження вакцини. І цей страх унікальний, тому що ні мешканці ЄС, ні США чи Канади такого страху не мають.Майже половина опитаних (46%) вважають, що є кращі способи підвищити імунітет, ніж щеплення. Третина також вважає, що тим, хто перехворів на коронавірус, не потрібно вакцинуватись. Однак такі думки хибні, наголошують медики. Адже гарантований захист забезпечує лише вакцинація.Більшість українців боїться вакцинації, тому що не знає правди про неї. Щодня в інтернеті шириться неймовірна кількість фейків про коронавірус і вакцинацію. Деякі з них є суто внутрішніми, інші – глобальні, тобто однакові в різних куточках світу. Їх розповсюджують як реальні антивакцинатори, так і армії ботів. Для прикладу, у березні Служба безпеки України заблокувала роботу однієї з таких ботоферм.Латвійська медіаекспертка Ніка Алексєєва зауважує, що всі ці фейки ґрунтуються на трьох наративах: «Перший – що коронавірусна хвороба не така й небезпечна, а всі жахи нам розповідають, аби нас контролювати. Проте статистика захворюваності і смертності доводить протилежне. Другий – що вакцини є небезпечними для людського організму. Як правило, як докази наводять історії про побічні ефекти, що поширюються в медіа. Проте побічні ефекти для вакцин – це нормально, шкода від них усе одно набагато менша, ніж від коронавірусної хвороби. Третій – ми не повинні слухати медиків і науковців, бо вони працюють на фармацевтичні корпорації».При цьому всі фейки апелюють до емоцій, а не фактів. Тож не варто їм піддаватись, а краще перевіряти всю інформацію в надійних джерелах. На сайті Міністерства охорони здоров’я детально описується і спростовується кожен із міфів про вакцинацію. Наприклад, про смерть після вакцинації від COVID-19, зараження коронавірусом під час щеплення, виникнення розсіяного склерозу чи безпліддя у жінок тощо.Якщо ваші близькі потрапили від вплив фейків про COVID-19, то фахівці радять зберігати спокій і намагатись поступово розвіяти їхні сумніви. Важливо не конфліктувати, адже так можна досягти лише протилежного результату.Передусім потрібно знайти корінь упереджень та страхів про вакцинацію. Які вони бувають, ми писали вище. Зрозумівши, що лежить в основі небажання вакцинуватись, можна сформувати ефективну тактику переконання.«Дискутувати потрібно, вислухавши всі аргументи вашого співрозмовника і підготувавши власні. Це можуть бути приклади наукових доказів, статей, світового досвіду, міжнародних рекомендацій, про які ви можете просто розповісти чи дати почитати. Також можна використовувати приклади з досвіду тих, хто має авторитетну думку для співрозмовника, а ще приклади з досвіду близьких», – радить Анна Суходольська, керівниця соціальних та поведінкових комунікацій ЮНІСЕФ в Україні.Якщо рідні наводять приклад лікарів, які відмовляються вакцинуватись і дотримуватись карантину, слід знайти авторитетного медика, який виступає за щеплення. Це може бути ваш сімейний лікар чи фахівець, який допоміг вам раніше, або ж інший відомий лікар доказової медицини.Якщо хтось щиро вірить у міфи про вакцинацію, то необхідно крок за кроком зруйнувати їх разом. Крім того, варто показати рідним, де шукати правдиву інформацію: на сайтах Міністерства охорони здоров’я, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ЮНІСЕФ та інших офіційних платформах. Добре скласти список ресурсів, яким не можна довіряти.Ще один спосіб, про який розповідає Анна Суходольська, це – пояснити ризики хвороби та протиставити їх перевагам щеплення. Можна згадати випадки людей, які були підключені до апарату штучної вентиляції легень чи померли від коронавірусних ускладнень.Хороший шлях переконати когось – власний приклад. Коли ви чітко обґрунтуєте, чому хочете вакцинуватись, то зможете краще вплинути на думку близьких. Можливо, ви чи ваші знайомі вже успішно отримали щеплення.Експерти звертають увагу також на соціальний чинник. Деяким людям важливо зробити «як усі», тому на них може вплинути інформація про те, скільки людей отримали щеплення у їхньому місті чи районі.Фахівці наголошують, що всі страхи вакцинації так чи інакше виникають від браку достовірної інформації. Працювати із ними потрібно поступово, терпляче шукаючи правильні слова та аргументи.