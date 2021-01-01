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У районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт окупантів - штаб ЗСУ

Актуально 24-фев, 2022, 09:309 prov 2
24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.
Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.
За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
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