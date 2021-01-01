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Поліцейські документують обставини та наслідки ворожих обстрілів

Новини регіону / Житомирська область 24-мар, 2022, 13:069 prov 0
Поліція Житомирщина продовжує фіксувати наслідки ворожих обстрілів у населених пунктах
За минулу добу до поліції надійшло майже 900 звернень громадян. На місця подій виїздили групи реагування територіальних підрозділів та надавали необхідну допомогу місцевим жителям. За цей час правоохоронці перевірили майже 100 підозрілих осіб.
Упродовж доби поліцейські документували обставини та наслідки ворожих обстрілів в Овруцькій, Малинській та Новоград-Волинській територіальних громадах. Уранці 24 березня стало відомо про нові обстріли на півночі нашої області.
Правоохоронці продовжують працювати у посиленому варіанті, підтримуючи правопорядок у громадах області, припиняють правопорушення та встановлюють причетних до них осіб, залучаються до охорони важливих інфраструктурних об’єктів і несуть службу на блокпостах.Поліцейські закликають жителів області зберігати спокій, користуватися інформацією з надійних джерел, дотримуватися необхідних обмежень воєнного стану та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Працюємо разом задля перемоги!
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