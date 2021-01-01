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42 країни звернулися до суду Гааги через злочини РФ в Україні

Головна / Війна з московитами 28-мар, 2022, 10:429 prov 0
Особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі
У міжнародному суді ООН розглядають справи проти РФ / Фото: Колаж: СьогодніСтаном на 28 березня вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції в Facebook.
"В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС", – сказав міністр юстиції України Денис Малюська.
Він пояснив, що політичним чи військовим керівникам з Росії, найімовірніше, не допоможе дипломатичний паспорт – вони будуть затримані на території будь-якої європейської чи іншої країни, передані до Гааги та позбавлені волі.
А ось особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі.
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