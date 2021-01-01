Світ ще ніколи не був таким солідарним з Україною, як нині

Російська брехлива пропаганда, яку великий провідник української національної ідеї Степан Бандера називав імперською і лише імперською у всі часи і щодо різних народів, - з яким би товстим нашаруванням вона не накидалася на людські мізки – вона приречена на провал навіть у такій авторитарній і диктаторській країні. Чому? Для відповіді та розуміння цього процесу потрібно знати історію. Навіть у часи «холодної війни» та «залізної завіси» генсек Горбачов чітко зрозумів, що радянська ідеологія єдиного соцтабору тріщить по швам, які не можна заштопати уже нічим. Європейські країни, які входили до цього тимчасового об’єднання з огидою терпіли радянське нав’язливе ярмо, яке подекуди виливалося у протести та збройні конфлікти. Празька весна - період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, що тривав від 5 січня до 20 серпня 1968 й закінчився вторгненням у країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського мирного Договору лише за спробу "побудувати соціалізм з людським обличчям". Антикомуністичне повстання у Польщі вибухнуло ще раніше - 1944–1953рр. - збройні виступи польського населення проти Червоної Армії і комуністичного режиму, який Радянський Союз нав'язував післявоєнній Польщі.

Російський опозиційний журналіст ще в 2017 році заявив: "путінський режим зайшов в тупик. Ніхто не розуміє, куди рухатися далі. Він вимагає "чистки чиновництва середньої ланки" і ризикує поставити себе і своє оточення один на один із зголоднілими "низами". А вони бурчать і тихо, але люто ненавидять кремлівську верхівку і її підгодований олігархат. Це призведе до дезорганізації роботи путінської "вертикалі" на середньому рівні".

Нині, якщо правда доходить лише до 65% росіян, а інші живуть побрехеньками із пропагандистських каналів, то світ знав реальних справ речей, як в радянському союзі, так і в нинішній росії. Тому світові аналітики та політологи вважають, що в новітній час путін усугубив протистояння, конфронтацію до найвищої точки, яка була будь-коли на світовому рівні, а також одна людина є причиною занепаду економіки цілої країни.

Сьогодні вже не те суспільство, якому можна нав’язати одну ідеологію, яку вибрали десь в якомусь кабінеті. Це засвідчили масові виступи солідарності людей по всьому світові на підтримку України, в тому числі у Санкт-Петербурзі.