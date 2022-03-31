У кремлі вже не сподіваються взяти Київ, але не знають, як пояснити росіянам «зміну планів» – ЗМІ

Російське військове керівництво до кінця березня вже змирилося з тим, що захопити Київ їм не під силу. З цим пов'язана і офіційна зміна пріоритетів у війні та пом'якшення позиції росії на переговорах.
Про це пише російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента та уряду.
Як стало відомо виданню, російські військові та володимир путін сподівалися, що вторгнення в Україну пройде легко і не очікували такого опору від ЗСУ. Головною проблемою спочатку вважали не взяття великих міст, а організацію роботи окупаційних адміністрацій.
Тепер після масштабних втрат найімовірнішим сценарієм у росії вважають захоплення лише Донбасу.
Окрім військових невдач, зміні риторики сприяв стан російської економіки після запровадження санкцій Заходом. «Йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, ясно, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом», – розповіли джерела.
При цьому путін, наголошують джерела в адміністрації президента, ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі.
Зі зміною цілі війни пов'язана й інша проблема: у росії переживають, як це вплине на рейтинги путіна. На початку війни рейтинги влади зросли, а тепер електорат може не зрозуміти того, що відбувається. «І що після цього сказати? Що Київ брати передумали? А чому? Так, справжніх, переконаних прихильників війни до кінця не так багато, але це дуже гучна частина суспільства, вона вже почала шуміти після переговорів у Стамбулі», – розповіло одне із джерел.
В адміністрації путіна навіть пройшла спеціальна нарада, на якій обговорювалися стратегії того, як пояснити росіянам можливі переговори про мир з Україною. Проте «дієвих стратегій пояснення не знайшлося».
Нагадаємо, після переговорів у Туреччині в росії заявили про наміри «зменшити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах».
Також у російському Генштабі заявили, що мета їхньої війни в Україні – «повне звільнення Донбасу».
У Пентагоні, НАТО та Генштабі вважають, що росія перегруповується для нових наступальних дій.
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