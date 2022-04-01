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48% українських підприємств продовжують працювати — опитування Prozorro

Головна / Актуально 02-апр, 2022, 11:399 prov 6
Ще 12% планують відновити роботу найближчим часом
Prozorro провели опитування щодо становища бізнесу серед компаній, які брали участь у державних тендерах. У дослідженні взяли участь 372 представників бізнесу з усієї України. 
48% підприємств продовжують свою роботу, хоча більшість з них відзначили суттєве скорочення кількості замовлень. Ще 12% хоч і зупинили роботу свого підприємства, але планують її відновити найближчим часом. 
Частка підприємств, які не зупиняли свою діяльність, очікувано є вищою у Західній (62%) та Центральній (55%) Україні. 
6% опитаних підприємців уже змінили, а 19% планують змінити фокус свого бізнесу, щоб більше відповідати потребам воєнного часу. 
43% респондентів зараз не працюють з державними замовниками. Здебільшого це бізнеси, яким співпраця з державою давала до 20% доходу. 47% зазначили, що продовжують працювати з державою, але в менших обсягах. 10% — що працюють, як і раніше. 
У межах опитуваннях підприємці також надали свої пропозиції, як держава може змінити підходи до державних закупівель в період воєнного стану. Найчастіше лунали пропозиції про можливість отримувати передоплату та розрахунок без відстрочки платежу, необхідність проведення спрощених закупівель на Prozorro в регіонах, де не ведуться бойові дії, а також створення інформаційного каталогу актуальних потреб від держави.  
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що наразі дозволяє державним організаціям на час воєнного стану укладати прямі контракти з постачальниками.
Також відзначимо, що нещодавно була створена платформа Prozorro+, яка адаптувала систему держзакупівель до воєнного часу. Платформа покликана швидко закривати потреби органів влади та місцевого самоврядування в критично важливих товарах та гуртувати бізнес довкола запитів держави.
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