

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у суботу, що «Велика Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами» для захисту своєї країни від вторгнення росії, йдеться у заяві у соцмережах, передає

Джонсон провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським у суботу вдень, йдеться у твіті.

У своїй власній заяві у Twitter Зеленський повідомив, що вони говорили про домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Джонсона в Київ на початку цього місяця. Також лідери обговорили оборону та макрофінансову підтримку, а крім того – ситуацію в обложеному Маріуполі.

Згідно із заявою Даунінг-стріт, «прем'єр-міністр віддав належне мужності українських силовиків, які продовжують відважно захищати свободу своєї країни».

«Президент Зеленський поінформував прем'єр-міністра про ситуацію у Маріуполі, і прем'єр-міністр сказав, що вітає український спротив у місті. Лідери обговорили необхідність довгострокового рішення безпеки для України, і прем'єр-міністр заявив, що продовжить тісне співробітництво з союзниками та партнерами, щоб Україна могла захищати свій суверенітет у найближчі тижні та місяці», – йдеться у заяві Даунінг-стріт.

«Прем'єр-міністр повідомив президенту Зеленському про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що країна продовжить надавати Україні кошти для самооборони, включаючи бронетехніку, найближчими днями. Прем'єр-міністр сказав, що міжнародна підтримка України тільки посилилася, і що він, як і раніше, переконаний, що Україна досягне успіху, а путін зазнає невдачі», – йдеться у заяві.

Джонсон заявив, що усі відомі політики, з якими прийшлося йому спілкуватися - засуджують фашистські дії росії та переконані, що на землях України путінські колони чинять насилля та геноцид. Уже сьогодні політики заявляють про те, що в світовій історії путін і його армія зайняла достойне місце поряд з гітлером та із злочинами проти людяності. Новітнє рашистське варварство, яке виплодив путін за своє тривале царювання уже увійшло у світову історію, як масові злочини проти людяності рашистськими невігласами. Британський прем'єр-міністрзаявив у суботу, що «Велика Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами» для захисту своєї країни від вторгнення росії, йдеться у заяві у соцмережах, передає The Guardian Джонсон провів телефонну розмову із президентом Україниу суботу вдень, йдеться у твіті.У своїй власній заяві у Twitter Зеленський повідомив, що вони говорили про домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Джонсона в Київ на початку цього місяця. Також лідери обговорили оборону та макрофінансову підтримку, а крім того – ситуацію в обложеному Маріуполі.Згідно із заявою Даунінг-стріт, «прем'єр-міністр віддав належне мужності українських силовиків, які продовжують відважно захищати свободу своєї країни».«Президент Зеленський поінформував прем'єр-міністра про ситуацію у Маріуполі, і прем'єр-міністр сказав, що вітає український спротив у місті. Лідери обговорили необхідність довгострокового рішення безпеки для України, і прем'єр-міністр заявив, що продовжить тісне співробітництво з союзниками та партнерами, щоб Україна могла захищати свій суверенітет у найближчі тижні та місяці», – йдеться у заяві Даунінг-стріт.«Прем'єр-міністр повідомив президенту Зеленському про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що країна продовжить надавати Україні кошти для самооборони, включаючи бронетехніку, найближчими днями. Прем'єр-міністр сказав, що міжнародна підтримка України тільки посилилася, і що він, як і раніше, переконаний, що Україна досягне успіху, а путін зазнає невдачі», – йдеться у заяві.Джонсон заявив, що усі відомі політики, з якими прийшлося йому спілкуватися - засуджують фашистські дії росії та переконані, що на землях України путінські колони чинять насилля та геноцид. Уже сьогодні політики заявляють про те, що в світовій історії путін і його армія зайняла достойне місце поряд з гітлером та із злочинами проти людяності. Новітнє рашистське варварство, яке виплодив путін за своє тривале царювання уже увійшло у світову історію, як масові злочини проти людяності рашистськими невігласами.

Як відомо, росія заборонила в’їзд прем'єру Британії Борису Джонсону та іншим британським високопосадовцям. Та, за його словами, це не завадить і надалі підтримувати Україну у такий тяжкий час. Численні посадовці приймають це із насмішкою, бо ні відпочивати, чи подорожувати вони туди точно не поїдуть. Чи їхати туди подумає кожен, проти кого і не вводились санкції. Адже звідти постійно тікають не лише представники місцевої еліти, а й пересічні громадяни. Та про це мовчить рашистська пропаганда.