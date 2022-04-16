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Цивілізований світ говорить про те, що новітнє варварство не має місця на земній кулі

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 17-апр, 2022, 08:339 swet 0

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у суботу, що «Велика Британія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців необхідними ресурсами» для захисту своєї країни від вторгнення росії, йдеться у заяві у соцмережах, передає The Guardian.
Джонсон провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським у суботу вдень, йдеться у твіті.
У своїй власній заяві у Twitter Зеленський повідомив, що вони говорили про домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту Джонсона в Київ на початку цього місяця. Також лідери обговорили оборону та макрофінансову підтримку, а крім того – ситуацію в обложеному Маріуполі.
Згідно із заявою Даунінг-стріт, «прем'єр-міністр віддав належне мужності українських силовиків, які продовжують відважно захищати свободу своєї країни».
«Президент Зеленський поінформував прем'єр-міністра про ситуацію у Маріуполі, і прем'єр-міністр сказав, що вітає український спротив у місті. Лідери обговорили необхідність довгострокового рішення безпеки для України, і прем'єр-міністр заявив, що продовжить тісне співробітництво з союзниками та партнерами, щоб Україна могла захищати свій суверенітет у найближчі тижні та місяці», – йдеться у заяві Даунінг-стріт.
«Прем'єр-міністр повідомив президенту Зеленському про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що країна продовжить надавати Україні кошти для самооборони, включаючи бронетехніку, найближчими днями. Прем'єр-міністр сказав, що міжнародна підтримка України тільки посилилася, і що він, як і раніше, переконаний, що Україна досягне успіху, а путін зазнає невдачі», – йдеться у заяві.
Джонсон заявив, що усі відомі політики, з якими прийшлося йому спілкуватися - засуджують фашистські дії росії та переконані, що на землях України путінські колони чинять насилля та геноцид. Уже сьогодні політики заявляють про те, що в світовій історії путін і його армія зайняла достойне місце поряд з гітлером та із злочинами проти людяності. Новітнє рашистське варварство, яке виплодив путін за своє тривале царювання уже увійшло у світову історію, як масові злочини проти людяності рашистськими невігласами.
Як  відомо, росія заборонила в’їзд прем'єру Британії Борису Джонсону та іншим британським високопосадовцям. Та, за його словами, це не завадить і надалі підтримувати Україну у такий тяжкий час. Численні посадовці приймають це із насмішкою, бо ні відпочивати, чи подорожувати вони туди точно не поїдуть. Чи їхати туди подумає кожен, проти кого і не вводились санкції.  Адже звідти постійно тікають не лише представники місцевої еліти, а й пересічні громадяни. Та про це мовчить рашистська пропаганда.

Ще ніколи світ не був таким солідарним з Україною, як нині. На днях, в Україну  здійснили візит Президенти Польщі, Естонії, Литви і Латвії. Цим країнам, як нікому відомий, як називав Степан Бандера "російський та радянський імперіялізм" вроджене прагнення постійно гнітити інших, мати зверхність, а "незгідних" знищувати. Такий процес прослідковується від початку виникнення московії. А щоб це знати - потрібно вивчати істинну історію, а не ту пропагандистську програму, за якою навчають і "виховують" російських невігласів.

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