Знайомий попросив обміняти 700 "липових" доларів

Працівники поліції охорони та костопільські поліцейські учора, 18 квітня, викрили 21-річного місцевого жителя на незаконному збуті підробленої валюти. Працівниця обмінника, що на вулиці Грушевського, натиснула тривожну кнопку одразу після того, як перевірила на детекторі «долари».
Поліцейські встановили, що костопільчанин хотів обміняти 700 «липових» доларів США. Він розповів, що на взаємовигідних умовах його попросив це зробити знайомий, якому напередодні відмовили працівники іншого обмінника через явні ознаки підробки валюти.
Слідчо-оперативна група ВП № 2 (м. Костопіль) задокументувала вчинене кримінальне діяння та вилучила сім підроблених купюр номіналом по 100 доларів.
За фактом збуту незаконно виготовленої іноземної валюти відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. У рамках кримінального провадження вилучені купюри скеровуватимуться для проведення експертизи. Крім того, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та збуту фальшивих грошей.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.