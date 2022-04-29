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Судитимуть митника, який завдав державі збитків на 46 мільйонів гривень

Новини регіону / Волинська область 29-апр, 2022, 16:429 prov 0
Слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця Волинської митниці, через дії якого держбюджет недоотримав 46 мільйонів гривень.
Влітку минулого року працівники ДБР викрили схему ввезення до України цигарок під виглядом керамічної плитки, в якій був «залучений» митник.
Тоді посадовець вніс недостовірні дані щодо номенклатури товару до автоматизованої системи митного оформлення. Це дозволило організаторам уникнути сплати акцизного збору до бюджету на майже 46 мільйонів гривень.
Митника обвинувачують у службовому підробленні, а саме - у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та у службовій недбалості (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).
Максимальне покарання, передбачене цими статтями – позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.
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